Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
           

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Zonguldak’ta KESK üyesi sekiz kişiye hapis cezası

Zonguldak’ta düzenledikleri basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) sekiz kişiye, 11 ay 20 günden 1 yıl 11 aya kadar hapis cezaları verildi.

Fotoğraf: DHA

Ankara Garı’nın önünde 10 Ekim 2015’te gerçekleştirilen IŞİD saldırısından iki gün sonra KESK üyeleri, valilik önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına katılan Recep A., Funda K., Bekir A., Hüseyin K., İsmail Y., Zülfikar A., Suna A., Hakan D., ve Zuhal E., hakkında, ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan dava açıldı.

5’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme, Recep A.’nın beraatine karar verirken, Bekir A., Hüseyin K. ve İsmail Y., 11 ay 20 gün, Zülfikar A. ve Hakan D., bir yıl 11 ay, Zuhal E. ve Suna A., bir yıl 7 ay, Funda K., ise bir yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sekiz sanığa verilen cezaların hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

‘Erdoğan’a hakaret’ suçunun varlık nedeni ‘devletin saygınlığını korumak’mış

‘Erdoğan’a hakaret’i AYM’ye taşıyan hakim, Trabzon’a ‘sürüldü’: Takdir milletimindir

Erdoğan’ın ‘affı’ HDP’ye kadar!

‘Şair’ İngiliz bakan da şaşırdı: ‘Erdoğan’a hakaret şiiri’nin lafı bile edilmedi

SON HABERLER

‘Birlikte güçlü’: Kadınlar, İstiklal Caddesi’nde ‘Kahkahada hayır var’ dedi

İstanbul Feminist Kolektif’in (İFK) tüm kadın ve translara yaptığı çağrıyla düzenlenen ‘8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde ‘Kadın, yaşam, özgürlük”, ‘Jin, jiyan, azadi’, ‘Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor’, ‘Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa’ ve ‘Hayır hayır demektir’ sloganlarıyla yapıldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...