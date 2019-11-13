‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Zonguldak milli eğitim müdür vekiline soruşturma

Zonguldak Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı hakkında, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Saadettin Dede’yle tartışırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce haziran ayında, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu Toplantısı yapıldı. Aralarında Eğitim Bir-Sen Zonguldak Şube Başkanı Saadettin Dede’nin de yer aldığı yedi okul müdürü toplantıya iki dakika geç kaldı.

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Okul müdürleri, Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı’nın talimatıyla geç kaldıkları gerekçesiyle toplantıya alınmadı ve savunmaları istendi. Savunmasını yapan Dede ile İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kapıcı, olaydan kısa süre sonra bir şube müdürünün odasında karşılaştı. İkili, Kapıcı’nın “Savunmanı yaptın mı” diye sorması üzerine tartışmaya başladı.

Milli Eğitim Şube Müdürü Özkan Poyraz, tartışma sırasında müdür vekili Murat Kapıcı’nın Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunarak, Kapıcı hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan kamu davası açılmasını talep etti.

Milli Eğitim Bakanlığı da müfettiş görevlendirerek soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı da Murat Kapıcı hakkında, ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret’ ve ‘dini değerlerle yönelik hakaret’ suçlarından soruşturma başlatarak tarafların ifadelerini aldı. Diğer şube müdürlerinin de tanık olarak ifadelerini alan savcılığın soruşturmasını sürdürdüğü öğrenildi.

