‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Yazar Gökçe Fırat’a 11 ay 20 gün hapis cezası

Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu’na ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Bakırköy başsavcılığının soruşturmasında, aynı zamanda Türk Solu gazetesinin başyazarlığını yürüten Çulhaoğlu için bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

İddianamade, sanığın ‘Kanlı Başkanlık Yolu’ kitabında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında ‘halkın nezdinde küçük düşürücü, onur ve saygınlığını zedeleyecek ifadeler bulunduğu’ savunuluyordu.

Beraat istedi

Çulhaoğlu, Bakırköy 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı.

Mahkemenin basın özgürlüğü çerçevesinde karar vereceğine inandığını belirten Çulhanoğlu, beraatini talep etti.

Erdoğan’ın avukatı, ‘sanığın yazılarının basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinin açık olduğu’nu anlattı, bu nedenle cezalandırılmasını talep etti.

Ceza ertelendi

Mahkeme, sanığa ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan bir yıl hapis cezası verdi, ‘suçu alenen işlediğini göz önüne alarak’ cezayı bir yıl iki aya çıkardı.

Mahkeme daha sonra ‘sanığın duruşmalardaki olumlu tavrı gerekçesiyle’ cezayı 11 ay 20 güne düşürdü.

Ceza, ‘sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı mahkum edilmemiş olması ve sanığın yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dikkate alınarak’ ertelendi.

Çulhaoğlu, ‘FETÖ’nün medya ayağı’ davasında ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamalarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle tutuklu yargılanıyor.