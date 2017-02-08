‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Tutuklu eski özel harekatçı Ayhan Çarkın’a tahliye

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklu bulunan eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın, tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliye edildi.

Çarkın’ın, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan önce bir yıl hapisle cezalandırılmasına karar verilmiş, suçun alenen işlenmesi nedeniyle cezayı bir yıl iki aya çıkaran mahkeme, sanığın ikrarı nedeniyle indirime giderek Çarkın’ı 11 ay 20 gün hapse çarptırmıştı.

AA’nın haberine göre, İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ayhan Çarkın katıldı.

İşsiz olduğunu ve avukat istemediğini söyleyen Çarkın savunmasında cumhurbaşkanından özür dilediğini ve pişman olduğunu söyledi.

Sanığın tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme tahliyeye hükmetti.

‘Okumayın, utanıyorum’

Davayı takip eden Vatan muhabiri Elif Altın’ın haberine göre Çarkın savunmasında “Yüce mahkemenizin huzurunda bir kez daha sayın cumhurbaşkanımızdan özür diliyorum. Anlık bir sinirle söylenmiş sözlerdir. Hakaret kastım yoktur. Kesinlikle pişmanım ve üzgünüm. Mahkemenizin verdiği her türlü karara saygılıyım. Cezam neyse çekmeye hazırım” dedi.

Ses kayıtları çözümlerinin okunmasını istemediğini söyleyen Çarkın, “Okumayın, utanıyorum. Tekrar duymak istemiyorum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

‘Herkes bilgi sahibi’ demişti

90’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlerle davanın tek tutuklu sanığı Çarkın 11 Temmuz 2014 tarihinde tahliye edilmişti.