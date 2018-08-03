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‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Tutuklu ODTÜ’lülere dört yıla kadar hapis talebi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreninde taşınan pankarta ilişkin dört öğrenci ve pankartı bastığı belirlenen bir kişi hakkında, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan dava açıldı.

Fotoğraf: metu.edu.tr

ODTÜ mezuniyet töreninde açılan pankart nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturması başlatılmış, bu kapsamda dört kişi tutuklanmıştı.

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AA’nın haberine göre, savcılığın soruşturması tamamlandı.

Başsavcılık, tören sırasında pankartı taşıyan Burak A, Dilan C.Y, Furkan E.D, pankartı tören alanına götürmeye yardım ettiği bildirilen Özge K. ile pankartı bastığı belirlenen Şahin D. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 299. maddesinde yer alan ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan birer yıldan dörder yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

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Dava Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

İddianame kabul edilirken, pankartı taşıyan ve hazırlayan sanıkların tutukluluklarının devamına karar verildi. Sanıklardan Şahin D. serbest.

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