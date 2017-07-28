‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Türkiye’ye gelen kişiye sınır kapısında gözaltı

Almanya’dan Türkiye’ye gelen bir yurttaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Deutsche Welle’de yer alan habere göre Almanya’da yaşayan Türkiye vatandaşarı 45 yaşındaki Kadim D., geçen hafta karayoluyla tatil için memleketi Sivas’a gitti.
Sınır kapısında gözaltına alınan D.’ye polis, Facebook üzerinden yaptığı bir paylaşımın ekran görüntüsünü göstererek, cumhurbaşkanına hakaret ettiğini söyledi.
Yurt dışına çıkış yasağı da konuldu
Bu suçlamayla bir gün gözaltına kalan Kadim D., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu’na (WDR) konuşan D., Facebook’ta Erdoğan’ı eleştiren bir paylaşımda bulunduğunu hatırlamadığını ve kısa süre önce cep telefonunun çalındığını söyledi.