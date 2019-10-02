‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Tiyatrocu Ersin Umut Güler’e hapis cezası

Tiyatrocu Ersin Umut Güler’e ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hapis cezası verildi.

Fotoğraf: susma24.com

Sansüre ve Otosansüre Karşı Platform’un internet sitesinde yer alan bilgiye göre Yolcu Tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Güler’e açılan davada bugün karar duruşması görüldü.

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Tiyatrocuya ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçundan ceza isteniyordu. Mahkeme, ilk suçtan bir yıl dokuz ay hapis cezası verdi.

Davada Güler’in 2014-2017 yıllarındaki sosyal medya paylaşımları yargılama konusu yapılmıştı.

Tiyatrocunun avukatları kararı istinafa taşıyacak.

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Güler’e 2016’da yine paylaşımları nedeniyle ‘terör örgütü propagandası’ndan bir yıl üç ay hapis cezası verilmiş, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.