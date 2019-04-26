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Yaramazlara biraz batar!

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: ‘Timsah gözyaşları’ yorumuna dava

İlave TV muhabiri Arif Kocabıyık’a sosyal medya paylaşımlarından dolayı dava açıldı. Kocabıyık, “Bu dava susturmak, korkutmak için açıldı” dedi.

Fotoğraf: DHA

BirGün’den Havva Gümüşkaya’nın haberine göre Kocabıyık’a Erdoğan’ın ağladığı görüyen bir fotoğrafın altına ‘Timsah gözyaşları’ yazması nedeniyle dava açıldı.

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Kocabıyık, bu yorumun Erdoğan’ın başbakanlığı zamanında yapıldığını ve Erdoğan’ın 28 Temmuz 2018 öncesine ait hakaret davalarında şikayetçi olmayacağını belirtmesine rağmen avukatların dava açılmasında ısrarcı olduğunu söyledi.

Kocabıyık’ın aktardığı bilgiye göre, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten açılan soruşturma daha sonra ‘kamu görevlisine hakaret’ olarak değiştirildi.

Sokak röportajlarına ve sosyal deney çalışmalarına devam edeceğini belirten Kocabıyık “Çalışmalarımdan vazgeçmeyeceğim” dedi.

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