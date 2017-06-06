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‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sosyal medya paylaşımına bir yıl 11 ay 10 gün hapis


 

Adana’da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen bir yurttaş bir yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

Geçen yıl ağustos ayında sosyal medya hesabından Erdoğan’a hakaret ettiğine yönelik hakkında ihbar yapılan Burak Kaan Gülaşlar isimli yurttaş gözaltına alınmış, bu yıl 27 Mart’ta da tutuklanmıştı.

Adana 15’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Gülaşlar, hakaret kastı olmadığını ve pişman olduğunu dile getirdi.

Gülaşlar’ı ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan bir yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın tahliyesine hükmetti.

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