‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde yaşayan bir kişi, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle A.B.Y. hakkında soruşturma açtı. Bunun üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.B.Y.’yi dün sabah Bozarmut Mahallesi’ndeki evinde gözaltına aldı.
A.B.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından aynı gün öğle saatlerinde sevk edildiği adliyede ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.