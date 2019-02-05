‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sosyal medya paylaşımı nedeniyle 14 ay hapis

Eskişehir’de Sinan N.’ye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla 14 ay hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Fotoğraf: DHA

Sinan N., geçen yıl sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle tutuklanıp bir süre sonra tahliye edilmişti.

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Adliye çıkışında açıklama yapan Sinan N. şunları söyledi: “Cumhurbaşkanına hakaret ettiğim iddiasıyla yargılandığım davada cezalandırıldım. 18 ay da daha önceden kesinleşmiş bir cezam bulunuyor. Son aldığım 14 aylık cezam ise beş yıl ertelendi.”



