‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Şişli belediye başkanının koruması gözaltında

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün koruması Mehmet Ali Başkale ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sabah’tan Kenan Kıran’ın haberine göre, Başkale İstanbul başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Başkale’nin gözaltı nedeninin attığı bir tweet olduğu öğrenildi.

İnönü, paylaşımda hakaret tespit edildiğini yazmıştı.

Belediye personelimizin cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilmiştir.Eleştiri ve hakareti birbirine karıştırmak, seçilmişlere karşı uygunsuz dil kullanmak asla kabul edebileceğim bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur

— Hayri İnönü (@Hayriinonu) August 8, 2018