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Yaramazlara biraz batar!

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Şişli belediye başkanının koruması gözaltında

 

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün koruması Mehmet Ali Başkale ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters

Sabah’tan Kenan Kıran’ın haberine göre, Başkale İstanbul başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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Başkale’nin gözaltı nedeninin attığı bir tweet olduğu öğrenildi.

İnönü, paylaşımda hakaret tespit edildiğini yazmıştı.


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