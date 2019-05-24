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Yaramazlara biraz batar!

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Selvi ve Kart’ın karikatürlerini paylaşan işçiye 2 yıl hapis

Balıkesir’de inşaat işçiliği yapan Deniz Avcı, Sefer Selvi’nin Evrensel’de yayınlanan bir karikatürü ile Musa Kart’ın Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan bir karikatürünü sosyal medyada paylaştığı için ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Selvi’nin Evrensel’de yayınlanan karikatürü (solda), Kart’ın Cumhuriyet’te yayınlanan karikatürü (sağda).

Evrensel’den Erdi Tütmez’in haberine göre, Balıkesir’de görülen duruşmada savunmasını yapan Avcı, karikatürü paylaşmasının üzerinden iki yıl geçtiğini ve karikatürün eleştiriden ibaret olduğunu söyleyerek beraat talep etti. Mahkeme başkanının “Erteleme ister misin, pişman mısın” sorusuna “Bu paylaşımlarda suç yok. Pişman değilim. Kimseye hakaret etmedim. Paylaşımlarımda eleştiri vardır. Ortada bir suç yok ve pişman olacağım bir husus da yok” diye cevap veren Avcı’ya verilen 2 yıl 2 ay hapis cezası ertelenmedi.

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