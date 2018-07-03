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Yaramazlara biraz batar!

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Seçim gecesi adliye önüne giden beş CHP’li tutuklandı

Antalya’da 24 Haziran seçimleri sonrası evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan CHP Gençlik Kolları üyesi beş kişi ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Antalya’da seçim gecesi adliye önüne giden CHP gençlik kolları üyelerine yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan 10 kişi, beş günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye çıkarıldı. Gözaltına alınan CHP Gençlik Kolları üyeleri Salih Uslu, Mahir Şen, Burhan Çalışkan, Tuğrul Bahadır Höze ve Veli Yeşilçay tutuklanırken, diğer beş kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya milletvekili Çetin Osman Budak “Bizler bu tutuklamanın tamamen siyasi bir nedenle olduğunu düşünüyoruz. Yapılan bu tutuklamalar tamamen bir korkutma ve gözdağı vermek amaçlıdır. Korkmadığımızı belirtmek istiyorum. Hakimin verdiği kararı burada kınıyorum” dedi.

Budak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP’yi hedef alan açıklamalarını hatırlattı.

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CHP’li vekil şöyle devam etti: “İşte Süleyman Soylu’nun açıklamaları da başkaları tarafından yanlış algılanabilir. Sonuçta hâkim ve savcılar da korkuyor. İşte bugün burada olan da budur. Yargı siyasi bir karar vermiştir.’’

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