‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Savcılık ifadesi için HDP’li Önder hakkında fezleke

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında ‘zorla’ verdiği savcılık ifadesinde Cumhurbakaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla fezleke hazırlandı.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre geçen yıl kasım ayında dokunulmazlıkların kaldırılması sonrası HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile bazı vekiller ifade vermedikleri gerekçesiyle gözaltına alınarak savcılıkta ifade vermişti.

Savcılığa ‘zorla getirilip’ fade veren vekiller arasında bulunan Önder hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ettiği suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Fezlekeyle Önder’in dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.

Önder, savcılığa şu ifadeyi vermişti: : “Milletvekili sıfatıyla karşınızdayım. Benim temsil ettiğim bu kimliğe ve halkın iradesine saygısızlık yapılmasına izin vermem mümkün değildir. Adil ve tarafsız bir yargı huzurunda hesap vermekten asla çekinmiyorum. Veremeyeceğim hiçbir hesabım da yoktur. Ülkemizde yargının saygınlığı ayaklar altına iken muhtemelen bu fezlekeleri düzenleyen birçok savcı ve yargı mensubunun bugün vatan hainliği suçlamasıyla tasviye edilmiş olması muhtemeldir. Sizin şahsınıza ve kişiliğinize yönelik hiçbir tereddüdüm ve saygısızlığım yoktur. Ancak şaibelerle dolu bir siyasi geçmişe sahip olan Erdoğan emretti diye başlatılan bu yargılama faaliyetini kabul etmem mümkün değildir.”