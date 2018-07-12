‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sanatçı Zuhal Olcay’a 11 ay 20 gün hapis

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılanan sanatçı Zuhal Olcay’a 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.
Olcay’ın 5 Ağustos 2017’de İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir mekanda şarkı söylerken şarkıyı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a uyarlayarak hakaret ettiği öne sürülüyordu.
Olcay ifadesinde ‘Boş vermişim dünyayı’ adlı şarkıyı “Recep Tayyip Erdoğan, hepsi boş hepsi yalan, bir gün hayat bitecek, dersin görmüşüm rüya” diye yorumladığını söylemişti.
İstanbul 46’ncı Asliye Ceza Mahkemesi de Olcay’a iyi hal indirimiyle 10 ay hapis cezası vermişti.
Ceza artırımı
AA’nın haberine göre İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi Olcay’ın davasını görüştü.
İstinaf mahkemesi, sanatçıya aynı suçtan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.