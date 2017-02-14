‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Şair Yılmaz Odabaşı beraat etti

Şair Yılmaz Odabaşı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada beraat etti.

Odabaşı hakkında 20 Ağustos 2015 yılında Meydan gazetesinde yazdığı ‘AKP’de sonun başlangıcı’ başlıklı yazısında Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.

Bugün görülen üçüncü duruşmada, ilgili yazıda hakaret unsurları yer almadığı gerekçesiyle Odabaşı’nın beraatına karar verildi.

‘Vicdanlı karar verebilen yargıçların olması umut verici’

Kararla ilgili açıklama yapan Odabaşı, bu yönde bir karar beklemediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Yazar ve gazetecilerin Cumhurbaşkanına hakaret davalarına beraat ve tahliye kararı veren hakimlerin sürüldüğü, açığa alındığı, özetle mağdur edildiği şu dönemde hakkımdaki ikinci Cumhurbaşkanına hakaret davasına beraat kararı verilmesi, bu ülkede hala vicdanı ve sağduyusuyla karar verebilen yargıçların olabildiğine dair umut verici. Bu kararı kendi adıma doğrusu beklemiyordum. Birçok meslektaşımın sudan gerekçelerle hapiste olduğu bu dönemde sadece kendim için değil, bütün yazar ve gazeteciler için beraat kararını seslendirmekten caymayacağız.”

Bir yıl sekiz ay hapis cezası verilmişti

Odabaşı, 3 Eylül 2015’te Meydan gazetesinde yayınlanan ‘Zamanın vicdanında iki mahkum’ başlıklı yazısında, Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla bir yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırılmış, ceza ertelenmişti.

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün (2): Şair Yılmaz Odabaşı’na köşe yazısından hapis cezası