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Yaramazlara biraz batar!

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Resminin olduğu gazeteyi yere seren şoföre gözaltı

Ankara’dan Burdur’a giden yolcu, otobüsün merdivenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tam sayfa fotoğrafı bulunan gazete sayfasını koyan şoförden şikayetçi oldu. Şoför, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Reuters

Bir yolcu, 24 Şubat günü Burdur’a gitmek için Ankara Otogarı’ndan yolcu otobüsüne bindi. Otobüsün merdiveninde Erdoğan’ın tam sayfa fotoğrafının basılı olduğu gazete sayfasının serili olduğunu gördü. Gazete sayfasını ters çevirdi.

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Afyonkarahisar’da verilen molanın ardından, gazete sayfasının tekrar Erdoğan’ın fotoğrafı üste gelecek şekilde serildiğini fark eden yolcu, otobüs Burdur Otogarı’na girdiği sırada şoför R.K.’den şikayetçi oldu. 

Polis merkezinde, ‘cumhurbaşkanına hakaret‘ suçundan ifadesi alınan R.K., otobüsü temizledikten sonra basamağa gazeteyi kendisinin koyduğunu, ancak peronda tanımadığı bir kişinin gazeteyi düşürdüğünü, tekrar basamağa serdiğini, cumhurbaşkanına hakaret etmek gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Şoför R.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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