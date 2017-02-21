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‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Piyanist Dengin Ceyhan tutuklandı

Piyanist Dengin Ceyhan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Dengin Ceyhan (Fotoğraf: Facebook)

14 Şubat’ta sosyal medya paylaşımları gerekçe göstererek evine yapılan baskınla gözaltına alınan Ceyhan, sekiz günlük gözaltı sürecinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Ceyhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Genç piyanist, Gezi Parkı eylemleri sırasında piyano çalmış, Soma katliamında yaşamını yitiren işçilerin çocuklarına burs vermeyi amaçlayan ‘Piano for Soma’ etkinliğine katılmış, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilen akademisyenlere de destek vermişti.

Ceyhan, bunun yanısıra vermiş olduğu konserlerle de tanınıyor.

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