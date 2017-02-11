‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Öğretmene ceza ‘ifade özgürlüğü’ denilerek iptal edildi

Antalya’da ‘Erdoğan’a hakaret’ iddiasıyla öğretmene verilen kademe durdurma cezası, mahkeme tarafından ‘ifade özgürlüğü’ gerekçesiyle iptal edildi.

Evrensel’den Mahir Doğan’ın haberine göre Eğitim-Sen Serik baş temilcisi, Antalya Serik Lisesi öğretmeni Hüseyin Ceyhan, Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan için düzenlenen eyleme katıldı.

KESK ve DİSK öncülüğünde yapılan yürüyüşün ardından, emniyetin bildirimi üzerine 49 yaşındaki öğretmen hakkında Antalya Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla iki yılla yargılanan öğretmen, davadan beraat ederken, bir yıl kademe durdurma cezası verildi.

Öğretmen cezanın iptali için Antalya 4’üncü İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

AİHS’e atıf yapıldı

Öğretmene verilen cezayı iptal eden mahkeme, Türkiye’nin de imza koyduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) “Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir’’ denen 10’uncu maddesine atıf yaparak ortada suç olmadığına karar verdi.

Gezi Parkı eylemleri sırasında 16 Haziran 2013’te ekmek almak için evinden çıktığı sırada polisin attığı gaz fişeğiyle ağır yaralanan Berkin Elvan, 269 gün boyunca komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014’te 16 kilo kalarak yaşamını yitirmişti.