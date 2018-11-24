‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: ‘Offshore’ haberini paylaşan gazeteci Polat’a dava

Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat’a ‘Erdoğan, ailesiyle ilgili bu iddialara muhatapları ne diyor?’ başlıklı köşe yazısı nedeniyle hakaret davası açıldı.

Evrensel’in haberine göre, Polat’a, gazeteci Craig Shaw’in ‘Erdoğan Ailesinin Gizli Offshore Anlaşması’ başlıklı haberine yer verdiği köşe yazısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaretten dava açıldı.

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Polat, gazeteci Craig Shaw’in, ‘The Black Sea’ sitesinde 26 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan ve “Malta Files, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesi ile Sıtkı Ayan ve Azeri iş adamı Mübariz Mansimov arasındaki milyon dolarlık petrol tankeri ortaklığını ortaya çıkarıyor” ifadelerine yer verilen haberini, 28 Mayıs 2017 tarihli köşe yazısında aynen yayınlamıştı.

Ardından Polat’ın yazısı mahkeme kararıyla internet sitesinden kaldırılmıştı.

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Daha sonraysa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatının şikayeti üzerine, Polat hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla dava açıldı.

Davanın ilk duruşması Bakırköy 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 7 Şubat 2019 tarihinde saat 10.00’da görülecek.

Polat hakkında düzenlenen iddianamede şu ifadelere yer verildi: “İftira ve hakaret niteliğindeki yazıların başka bir haberden alınmış olup olmaması önemli değildir. İçindeki iddiaları mesnetsiz olarak aynen yayınlayanlar da aynı iftirayı ya da hakareti yapmış gibidir. Aksi taktirde herkes beğenmediği kişiler aleyhine böyle bir yazıyı kendisi yazar ya da tanıdığı birine yazdırır, sonra da dışarıdaki bir yerde yayınlatabilir. Bahsi geçen haberde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını Türkiye ve Dünya kamuoyu önünde yıpratmak, zan altında bırakmak ve lekelemek amacıyla hiçbir somut bilgiye, belgeye dayanmaksızın yayınlanan yazıları dayanak göstererek doğruymuş gibi makamını kullanarak bir takım usulsüz işlemler, ticari ilişkiler içerisine girdiği, kendisi, ailesi ve yakınları lehine menfaat temin ettiği iddia edilmiş, inandırıcı olması için bazı gerçek kişi, şirket ve yer isimleri kullanılmış, ancak bunların somut belgeleri gösterilmemiştir.”