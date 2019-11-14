‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: ‘Offshore’ haberini paylaşan gazeteci Polat’a beraat

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray’daki görüşme, başladı. Trump ile Erdoğan, Oval Ofis’in yanındaki kabul salonunda basının önünde ilk açıklamalarını yaptı. ‘Erdoğan ile çok iyi dost olduklarını’ vurgulayan Trump, S-400 ve F-35 konusunu da görüşeceklerini söylerken, IŞİD’liler konusunu ise ‘Kürtlerin izlediğini’ vurguladı. Erdoğan ise çok kısa konuşarak, açıklamaları basın toplantısına bıraktı.