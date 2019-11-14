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Yaramazlara biraz batar!

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: ‘Offshore’ haberini paylaşan gazeteci Polat’a beraat

Evrensel gazetesinin genel yayın yönetmeni Fatih Polat, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ davasından beraat etti.

Polat (soldan üçüncü) Fotoğraf: Twitter/cagri_sari

Bakırköy 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın bugün dördüncü duruşması görüldü. Duruşmaya Polat ile taraf avukatları katıldı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı, Polat’ın cezalandırılmasını istedi. Polat’ın avukatı Devrim Avcı, gazetecinin yazısında alıntıladığı haberin ödül aldığını belirterek yazının aynen yayınlandığını, dava açıldığını ifade etti.

Polat da “Gazetecinin işi soru sormaktır” demesinin ardından beraatini istedi. Mahkeme, Polat’ın beraatine karar verdi.

Yazısı dava konusu olmuştu

Polat, gazeteci Craig Shaw’in, ‘The Black Sea’ sitesinde 26 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan ve “Malta Files, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesi ile Sıtkı Ayan ve Azeri iş adamı Mübariz Mansimov arasındaki milyon dolarlık petrol tankeri ortaklığını ortaya çıkarıyor” ifadelerine yer verilen haberini, 28 Mayıs 2017 tarihli köşe yazısında aynen yayınlamıştı. Ardından Polat’ın yazısı mahkeme kararıyla internet sitesinden kaldırılarak dava açılmıştı.

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‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: ‘Offshore’ haberini paylaşan gazeteci Polat’a dava

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