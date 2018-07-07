‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: ODTÜ mezuniyetindeki pankarta üç gözaltı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreninde açılan pankart nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’le suçlanan üç öğrenci gözaltına alındı.

ODTÜ’de dün mezuniyet töreni yapıldı. Törende her yıl olduğu gibi mesaj içeren pankartlar taşındı. Bazı öğrenciler de 14 yıl önce yayınlanan bir karikatüre atıfla ‘Tayyipler alemi’ başlıklı bir pankartla yürüdü.

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Ancak hükümete yakın bazı yayınlar, öğrencileri hedef gösterdi.

Ankara başsavcılığı da öğrenciler hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Savcılık, üç kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Erdoğan dava açmıştı

‘Tayyipler alemi’ karikatürü, yıllar önce de bir davaya konu olmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başbakanken 24 Şubat 2005’teki 127’nci sayısında karikatürü kapak yapan Penguen dergisine 40 bin liralık tazminat davası açmıştı.

“Karikatürist Musa Kart, ‘Tayyip Erdoğan kafalı kedi’ çizdiği için ceza aldı” üst başlıklı kapakta sekiz karikatürist, Kart’ın tazminata mahkum olmasını eleştirmek için ortak çizim yapmıştı.

O dönem Penguen’e yapılan suçlama ‘kişilik haklarına saldırı’ olmuştu. Erdoğan’ın dava talebi 2006’da reddedilmişti.