‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Modern Pentatlon Federasyonu başkanı üç ay hak mahrumiyeti cezasıyla ‘düşürüldü’

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten üç ay hak mahrumiyeti cezası verilen Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Hasan Hüseyin Öner’in başkanlığı düştü.

DHA’nın haberine göre Öner hakkındaki soruşturma, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesaplarından hakaret ettiği gerekçesiyle 2016 yılında yapılan şikayet üzerine başlatıldı.

Tahkim’e taşıyacak

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından dosyanın gönderildiği Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ceza Kurulu, Öner’e üç ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Bu cezayla birlikte başkanlığı düşen Öner, konuyu Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’na taşıyacağını açıkladı. Kurulun cezayı onaması durumunda federasyon başkan vekilinin toplayacağı yönetim 60 gün içerisinde kongre kararı alacak.

‘Suriyeliler konusunda kızgınlıkla yazıldı’

Erdoğan’a hakaret etmediğini savunan Öner, soruşturma konusu olan mesajların ‘o günün siyasi şartları doğrultusunda Suriyeliler konusunda kızgınlıkla söylenmiş ve yazılmış şeyler’ olduğunu ifade etti.

‘Cumhurbaşkanı affetmişti’

Cumhurbaşkanının 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bir defaya mahsus olarak kendisine yazılı ve görsel olarak yapılan hakaretleri affettiğini hatırlatan Öner, “Merkez Ceza Kurulu neye göre karar verdi bilmiyorum. Henüz tebligatı almadım. Aldıktan sonra konuyu Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’na taşıyacağım” dedi.