‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Mahkemeden Erdoğan’ın hayatını okuyup özetleme cezası

İstanbul’un Maltepe ilçesindeki bir kahvehaneye cumhurbaşkanına hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanan 75 yaşındaki Ali Şahin’e Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hayatının anlatıldığı kitabı okuyup özetleme cezası verildi.

Fotoğraf: Reuters

Odatv’den Caner Taşpınar’ın haberine göre Maltepe’nin Çınarcık mahallesindeki bir kahvehanede, sohbet sırasında cumhurbaşkanına hakaret ettiği şikayetiyle hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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Bir süre önce mekana tanımadıkları bir kişinin geldiğini belirten Şahin şöyle konuştu: “Bu kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Bundan sonra polisler geldi ve ifademi almaya götürdü. İftira nedeniyle başıma bunlar geldi. Cumhurbaşkanlığına hakaret etmedim, böyle bir şey söz konusu değil.”

Daha sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Şahin hakkında denetimli serbestlik kararı çıktı.

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Şahin, denetimli serbestlik bürosuna gidince İstanbul Anadolu 8’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin kendisi hakkında kitap okuyup özet çıkarma cezası verdiğini öğrendi.

Buna göre, 24 kitaplık listede Ömer Seyfettin, Necip Fazıl Kısakürek gibi yazarların kitaplarının yanı sıra, hükümete yakın Güneş gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayatını anlattığı ‘Bir liderin doğuşu’ kitabı, Akit gazetesinin eski yazarı Faruk Köse ve Hürriyet gazetesinin hükümete yakın yazarı Abdulkadir Selvi’nin de kitapları bulunuyor. Listede ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Nutuk’ eseri de yer alıyor.