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‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: ‘Yurtta Sulh Konseyi’ dövmeli kişi gözaltında

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Kayseri’de ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve devlet büyüklerine hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınan Kaan Ayhan A.’nın kolunda ‘Yurtta Sulh Konseyi’ yazılı bir dövme olduğu belirtildi.

Fotoğraf: DHA

15 Temmuz gecesi TRT ekranından okutulan darbe bildirisi ‘Yurtta Sulh Konseyi’ imzalıydı.

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İHA’nın haberine göre Kayseri başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Erdoğan’a, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve devlet büyüklerine hakaret ettiği öne sürülen Kaan Ayhan A., gözaltına alındı.

Darbe girişimini destekleyici paylaşımlar yaptığı da tespit edilen Kaan Ayhan A.’nın kolunda ‘Yurtta Sulh Konseyi’ yazılı bir dövme olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan Kaan Ayhan A., hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi.

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