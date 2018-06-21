‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: İYİ Parti’li Türkkan’a beraat

Twitter’daki bir paylaşımında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘alenen hakaret’ ettiği iddiasıyla yargılanan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan’ın beraatine karar verildi.

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Türkkan’ı, avukatı temsil etti. Davanın müdahili Erdoğan’ın avukatlarının ise davadan feragat ettiği belirtildi.

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Mahkeme, sanık Türkkan’ın Twitter adresinden, 25 Ocak 2015’te paylaştığı ifadelerin eleştiri sınırında ve ifade hürriyeti kapsamında olduğunu belirterek, yüklenen suçun kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle Türkkan’ın beraatine hükmetti.

Türkkan’ın Twitter paylaşımı yoluyla, ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan bir yıl iki aydan dört yıl sekiz aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.