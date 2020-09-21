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‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: İYİ Partili Levent Özeren’e beş yıla kadar hapis istemi

Bursa’da İYİ Parti’den milletvekili aday adayı olan ve geçmiş dönemde il yönetiminde bulunan Levent Özeren’e ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan beş yıla kadar ceza istendi.

Fotoğraf: DHA

Özeren, 2015-2020 tarihlerinde sosyal medya hesaplarından yaptığı 50’den fazla paylaşım nedeniyle temmuzda ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ile ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten tutuklanmış, 53 gün sonra tahliye edilmişti.

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Bursa başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özeren hakkında Adalet Bakanlığı tarafından 14 Ağustos’ta kovuşturma izni verildiği belirtildi. İddianamede, Özeren’in paylaşımlarıyla ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işlediği gerekçesiyle bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası talep edildi.

‘Hesabım çalındı’

İddianameye göre Özeren, paylaşımların çoğunun beş yıl önceye ait olduğunu belirterek o dönem ‘1234’ gibi basit şifreler kullandığı için hesaplarının dört-beş kez çalındığını ve e-posta yoluyla geri alındığını söyledi.

İddianamede, Özeren’in, tarzı dışındaki bazı paylaşımların kesinlikle kendisine ait olmadığına, kabul ettiği iletilerin ise eleştiri boyutunda olduğunu savunduğuna değinildi.

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‘Hakaret kastım yok’

Suçlamayı reddeden Özeren’in, cumhurbaşkanına hakaret kastının olmadığı, eleştiri sınırını aşan ifadelerinin bulunabileceği yönündeki sözleri de iddianamede yer aldı. Özeren, gelecek ay hakim karşısına çıkacak.

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