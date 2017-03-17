‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: İsviçre, sınır ötesi soruşturma için destek talebini reddetti

İsviçre, ‘Erdoğan’a hakaret‘le suçlanan bir şüphelinin soruşturulması için Türkiye’nin hukuki destek talebini reddetti.

İsviçre, böyle bir soruşturmanın ülkenin ifade özgürlüğü hükümlerine uygun olmadığı uyarısında bulundu.

Reuters’ın haberine göre İsviçreli bir yetkili, sadece soruşturulan iddia, İsviçre’de de bir suç olduğunda yabancı ülkelere yardım edildiğini açıkladı.

“Eğer İsviçre’de hükümetin bir üyesine politik bir tartışma çerçevesinde benzer bir eleştiri yapılsa, bu düşüncenin özgür ifadesi olarak hoş görülürdü” diyen yetkili, söz konusu soruşturmada yargılanması istenen kişinin kimliğini vermedi.

Sosyal medya paylaşımları

‘Erdoğan’a hakaret’ içerdiği iddia edilen yorumların sosyal medya üzerinden paylaşıldığı öğrenildi. Öte yandan Türkiye’nin benzer üç talebinin de bekletildiği, yakın zamanda inceleneceği söylendi.

Türkiye’nin referandum toplantılarının birer birer iptal edilmesiyle Avrupa’nın birçok ülkesiyle arasında gerilim oluşurken, İsviçre Zürih’te yapılması planlanan bir toplantıya yerel yetkililerin muhalefetine karşın izin vermişti. Ancak toplantı otelin güvenliği sağlayamayacağı gerekçesiyle iptal etmesi nedeniyle düzenlenememişti.

Avrupa’nın en küçük ve zengin ülkelerinden İsviçre’de hükümetin rakamlarına göre 68 bin Türk yaşıyor. Türkiye’nin büyükelçiliği ise bu sayıyı 130 bin dolaylarında gösteriyor.