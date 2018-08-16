‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: İnce’nin İzmir mitinginde tutuklanan dokuz kişiye tahliye

İzmir’de CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin düzenlediği miting öncesi bir eğlence merkezinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan 11 kişiden dokuzu tahliye edildi.

İnce, 21 Haziran’da İzmir’in Alsancak semtindeki Gündoğdu Meydanı’nda miting yapmıştı.

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Miting öncesinde bazı kişilerin Erdoğan aleyhine tezahürat yaptığı görüntüler sosyal medyada yer aldı. Bu görüntüler üzerine harekete geçen polis, önce bu tezahüratın yapıldığı eğlence mekanını tespit etti. Soruşturma kapsamında şüpheliler gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

Hürriyet’ten Banu Şen’in haberine göre, İzmir 1. Sulh Ceza Hâkimliği, 11 kişinin tutukluluk halini inceleyerek dokuzunun adli kontrole serbest bırakılmasına, ikisinin ise tutukluluğunun devamına karar verdi.