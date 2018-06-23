‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: İnce’nin İzmir mitingi sonrası dört gözaltı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin İzmir’deki mitingi öncesinde ‘Erdoğan’a hakaret ettikleri’ öne sürülen dört kişi gözaltına alındı.

İnce, 21 Haziran’da İzmir’inAlsancak semtindeki Gündoğdu Meydanı’nda miting yapmıştı.

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DHA’nın haberine göre miting öncesinde bazı kişilerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aleyhine tezahürat yaptıkları görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Bu görüntüler üzerine harekete geçen polis, önce bu tezahüratın yapıldığı eğlence mekanını tespit etti. Soruşturma kapsamında dört kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlemlere başlandı.