‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: İnce’nin ‘Gülen ziyareti’ iddiasına 100 bin liralık dava

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2001 yılında AKP’yi kurarken biriyle birlikte ‘icazet almak’ için Fethullah Gülen’i ziyaret ettiğini öne süren CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten suç duyurusunda bulundu ve 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

İnce, “Partiyi kurarken ziyarete gitti mi? Cevap vermiyor hiç buna. Ben biliyorum kiminle gittiğini. Cumhurbaşkanı olduğumda söyleyeceğim” demişti.

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İlk olarak İnce’ye “Başladın yalana, ispat etmezsen namertsin” diye seslenen Erdoğan, iki ya da üç kez görüştüğünü söylediği Gülen için “Ben niçin Pensilvanya’dan izin alacağım ki!” demişti.

Erdoğan’ın avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede, dün İnce’nin Balıkesir mitingindeki yaptığı konuşmalara yer verildi.

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İnce’nin mitingde söylediği, “Sen 2001’de partiyi kurarken icazet almaya Pensilvanya’ya gittin mi gitmedin mi” sözlerinin Erdoğan’ın kişilik haklarına ağır bir saldırı ve tümüyle asılsız olduğu belirtilen dilekçede, böyle bir iddianın dile getirilmesinin düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Dilekçede, Erdoğan’a yapılan ithamların ‘FETÖ’nün amacına’ hizmet ettiği belirtilerek, “Şüpheli, FETÖ ile mücadeleye herhangi bir katkı sağlamadığı gibi adaylık süresince tüm mesaisini FETÖ ile mücadele eden kişi ve kurumları asılsız ithamlarla yıpratmaya çalışmaktadır” ifadelerine yer verildi. Dilekçede, İnce’nin bahsi geçen açıklamalarının 5237 sayılı TCK’nın 299’uncu maddesinde düzenlenen ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçunun unsurlarını taşıdığı vurgulanarak, soruşturma açılması istenildi.

Erdoğan’ın, aynı sözleri nedeniyle İnce’ye 100 bin liralık manevi tazminat davası açtığı da belirtildi.