‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: HSBC genel müdürüne ‘Gezi tweeti’nden beraat

HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, Gezi eylemleri döneminde Twitter’da paylaştığı bir video mesajıyla cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada beraat etti.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Anadolu 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada savunmasını yapan Kervancı, paylaştığı mesajın içeriğinin başlıktan belli olmadığını ve sonradan izlemek amacıyla ‘retweet’ ettiğini belirterek, “Ben bunu yaptığımda herhangi bir hakaret kastım olamaz” dedi.

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“Ben uluslararası bir bankada çalışıyorum. Haksız bir karar kariyerimi zedeler. Hem de ülkemin itibarına zarar verir” diyen Kervancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Odama giren bir çocuğa ve personele bile saygılı davranıp ayağa kalkarken, bu ülkenin cumhurbaşkanına hakaret etmem söz konusu olamaz.”

Kervancı’nın retweet ettiği mesajda yer alan bir videoda Hitler’in yer aldığı ‘Downfall’ filminden bir sahne Gezi döneminde o dönemin başbakanı olan Tayyip Erdoğan ile ilişkilendirilmişti.

Kervancı’nın avukatları davanın açılmasında cumhurbaşkanlığı tarafından gelen bir şikayetin söz konusu olmadığına dikkat çekti.