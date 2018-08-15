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Yaramazlara biraz batar!

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Hollanda’da ‘Nazi benzetmesi’ yapan adama soruşturma

 

Hollanda’nın Lahey savcılığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Nazi lideri Adolf Hitler’e benzeten bir kişi hakkında ‘hakaret’ soruşturması başlattı.

Fotoğraf: DHA

Dıişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen ay yaptığı açıklamada Türkiye ve Hollanda’nın ilişkileri normalleştirme kararı aldığını duyurmuştu.

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‘Dost ülke liderine hakaret’

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre Hollanda’nın güneyindeki Sittard kentinde yaşayan 64 yaşındaki bir adam, 2016 yılında Türkiye’nin Lahey büyükelçiliğine beş ayrı elektronik posta mesajı gönderdi.

Hollandalı adam, mesajlarda Erdoğan’ın, Hitler’den farklı olmadığını savundu. Mesajında Erdoğan için ‘domuz’ ifadesini kullanan Hollandalı, Erdoğan’ı Nazi üniformasıyla gösteren fotoğraflara da yer verdi.

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Bunun üzerine büyükelçilik yetkilileri polise suç duyurusunda bulundu. Polis, elektronik posta mesajlarından ev adresine ulaştı. Lahey savcılığı, ‘dost ülke liderine hakaret’ gerekçesiyle Hollandalı adam hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Savcılık, cuma günü mahkeme tarihini açıklayacak.

Senato henüz onaylamadı

Hollanda hükümeti, 2016 yılında ‘dost ülke liderlerine hakaret’i suç sayan yasanın ‘demode’ olduğu gerekçesiyle yürürlükten kaldırılması önerisini gündeme getirmişti. Meclis, geçtiğimiz günlerde yasanın yürürlükten kaldırılmasını içeren teklifi kabul etti. Ancak Senato tarafından henüz onaylanmadığı için yasa hala yürürlükte.

Zanlının avukatı Raimon Maessen, savcılığın takdir hakkını kullanarak takipsizlik kararı vermesini istiyor. Savcılık sözcüsü ise, yasa yürürlükte olduğu için sürecin devam edeceği görüşünde.

Hollanda yasalarına göre normal bir hakaretin cezası altı aya kadar hapis. Ancak ‘dost ülke liderlerine hakaret’ için, sekiz aya kadar hapis öngörülüyor.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, “Hollanda yargısı diktatör Erdoğan’ın emrinde. Savcılık gerçek suçluları yakalamak yerine Erdoğan’ın ayaklarını yalıyor” dedi.

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