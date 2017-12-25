‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: HDP’li Ziya Pir’e ‘dokunulmazlık’ talepli fezleke

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Diyarbakır Büyükşehir lediyesi’ne kayyım atanan Cumali Atilla’ya hakaret ettiği gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması talepli fezleke hazırlandı.

Pir hakkında hazırlanan fezleke, 16 Nisan referandumu dolayısıyla 2 Nisan günü Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde HDP’nin seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşma nedeniyle açıldı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’li Pir’in konuşmasıyla ilgili ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ iddialarıyla inceleme başlattı.

Altı yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilecek

İncelemenin sonunda hazırlanan fezlekede, “Şüpheli Ziya Pir’in yaptığı konuşma incelendiğinde; ‘cumhurbaşkanına hakaret suçu’nu işlediği, ayrıca ‘Bir de kayyum diye buraya göndermişler, bari kayyum gönderiyorsunuz aklı başında birini gönderin’ diyerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin kayyumuna yönelik onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte sözler sarf etmek suretiyle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret ettiği ve hakaret suçunun unsurları bakımından oluştuğu anlaşılmıştır” denildi.

Meclis’e sevk edilmek üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilen fezlekede, şüphelinin halen HDP Diyarbakır milletvekili olması nedeniyle hakkında Anayasa’nın 83’üncü maddesi gereği ‘yasama dokunulmazlığı’nın kaldırılması talep edildi.

HDP’li Pir, yasama dokunulmazlığı kaldırılıp hakkında dava açılması durumunda ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlarından altı yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilecek.