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‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: HDP’li Yıldırım’a hapis ve ‘siyasi haklarından men’


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HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım’a, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle bir yıl iki ay hapis cezasının yanı sıra ‘siyasi haklarından men’ cezası da verildi.

Fotoğraf: DHA

Amerika’nın Sesi’nden Mahmut Bozarslan’ın haberine göre Yıldırım’a ‘Erdoğan’a hakaret‘ gerekçesiyle verilen cezaya dayanak olarak 12 Eylül 2015 tarihinde Cizre’deki sokağa çıkma yasağına ilşkin Muş’taki basın açıklamasında kullandığı “O saraydaki padişah bozuntusu, al paraleli vur üçgene ver ötekine berikine hepsinin başına da Tayyip Erdoğan’ı koy hepiniz yargılanacaksınız” sözleri gösterildi.

Hakkında bir yıl hapis cezası verilen Yıldırım’ın cezası ‘suçun aleni olarak işlenmesi’ gerekçe gösterilerek iki ay daha artırıldı.

Öte yandan Yıldırım’a ‘siyasi haklarından men’ cezası da verildi.

Üst mahkemenin kararı onaylaması halinde Yıldırım seçilme hakkını kaybedecek.

HDP’de eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu 11 vekil tutuklu. Yüksekdağ ve Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan’ın milletvekillikleri de düşürülmüştü.


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