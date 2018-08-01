‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: HDP’li Erkan Baş’ın ‘diktatör’ ifadesine soruşturma

TİP Kurucular Meclisi Üyesi ve HDP Milletvekili Erkan Baş hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İlerihaber’den Merve Akbaş’ın haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne 22 Şubat tarihinde gönderilen ihbar e-mailiyle başlatılan soruşturmada Baş’ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘diktatör’ ifadesini kullanmasının ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasına gerekçe gösterildiği öğrenildi.

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Söz konusu soruşturmada Baş’ın, HDP’den Hatay milletvekili seçilen oyuncu Barış Atay’ın yasaklanan ‘Sadece Diktatör’ oyunuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımının da dosyaya girdiği belirtildi.

Baş şöyle konuştu: “Türkiye’de hukukun geldiği nokta hepimizin malumu, dolayısıyla böyle bir soruşturmanın bugüne denk gelmesini tesadüf olarak görmüyorum. Hakkımızda yapılan açık kaynak taramasında suç olduğu iddiasıyla dosyaya eklenen sözlerimizin tümünün ortak özelliğinin iktidarın saldırısına uğrayan dostlarımızla ilgili dayanışma mesajları içeren mesajlar olması. Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Barış Atay gibi arkadaşlarımızla dayanışmamızı ifade eden mesajların suç olarak gösterilmek istenmesi, en büyük korkularından birisinin bu dayanışmanın büyümesi ve yaygınlaşması olduğunu gösteriyor. Gereğinden fazla önem atfetmeyelim, sonuçta iktidar toplumun konuşan, teslim olmayan tüm kesimlerini susturmak ve teslim almak istiyor. Bu kapsamda yürüttükleri çalışmaların bir uzantısı olarak bizim de payımıza bir şeyler düşmesi ‘doğal’, ancak bizim bundan çekinmemiz, geri adım atmamız, düşündüğümüzü-inandığımızı söylemekten çekinmemiz söz konusu bile olmayacak.”