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‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Hakan Şükür hakkında yakalama kararı

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Türkiye’den kaçtığı öne sürülen AKP’li eski milletvekili Hakan Şükür hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Fotoğraf: DHA

Kararın gerekçesi ise Şükür’ün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davanın duruşmalarına katılmaması.

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Şükür’ün davetiye tebliğine rağmen duruşmaya katılmadığı, ABD’ye taşındığı bildirildiğinden adres tespitinin yapılmak istendiği ancak bunun mümkün olmadığı belirtilirken, duruşma kasım ayına ertelendi.

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından bir gün önce AKP’den istifa eden eski İstanbul milletvekili Şükür’e, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.


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