‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Gözaltına alınan CHP’li meclis üyesi serbest

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınan CHP Karabağlar İlçe Meclisi üyesi ve CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Temsilcisi Dila Koyurga adli kontrolle serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, İzmir başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Koyurga gözaltına alındı.

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Koyurga, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. CHP’li Koyurga, sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Koyurga’nın 2013 yılında, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımlarının ‘hakaret içerdiği’ iddia edilmişti.