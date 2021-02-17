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Yaramazlara biraz batar!

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Gezen ve Akpınar’a hapis istemi

Oyuncu Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılandığı davada savcılık mütalaası açıklandı.

Her iki sanatçıya da ayrı ayrı dört yıl sekiz aya kadar hapis cezası istendi.

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İstanbul Anadolu 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada, Akpınar ve Gezen 21 Aralık 2018’de bir televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle yargılanıyor.

İki sanatçı hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hazırlanan iddianamede birer yıl ikişer aydan dörder yıl sekizer aya kadar hapis cezası istenmişti. 

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