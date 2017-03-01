‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Gazeteci Hasan Cemal’e 11 ay 20 gün hapis cezası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gazeteci Hasan Cemal’e 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

T24’ten İnan Ketenciler’in haberine göre Cemal’e verilen cezanın gerekçesi olarak 16 Ocak tarihli ‘Diktatör bozuntusu!’ başlıklı yazısı gösterildi.

Ankara 24’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, cezanın hükmünün açıklanmasını erteledi.

Cemal’e 11 Temmuz 2016 tarihinde PKK yöneticisi Fehman Hüseyin’le ilgili yazdığı yazı nedeniyle ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla bir yıl üç ay hapis cezası verilmiş, o ceza da ertelenmişti.