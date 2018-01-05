‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Gazeteci Ayşenur Arslan’a ertelemeli hapis

Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’na bağlı Albay Arif Seyhun Kışlası’na bir ay önce temel eğitimini almak üzere teslim olan ve kimliği açıklanmayan asker, IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı.