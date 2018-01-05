‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Gazeteci Ayşenur Arslan’a ertelemeli hapis

Gazeteci Ayşenur Arslan’a ‘Erdoğan’a hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.
Gazete Duvar’dan Özlem Akarsu Çelik’in haberine göre Arslan, 14 Eylül 2015’te Halk TV’deki Medya Mahallesi programında Nokta dergisinin toplatılmasını eleştirdi.
Gazetecinin sözleri Konya’da yaşayan biri tarafından şikayet edildi. Ankara başsavcılığınca hazırlanan iddianame Ankara 12’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.
Mahkeme, 28 Kasım 2017 tarihli kararında Arslan’a hakaret suçlamasıyla bir yıl iki ay hapis cezası verdi. Ceza 11 ay 20 güne indirilerek ertelendi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan davada mağdur sıfatıyla yer alıyordu.
Nokta dergisi, söz konusu tarihte Erdoğan’ı bir asker cenazesinde ‘selfie’ çeker gibi montajlamıştı.