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‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Gar katliamında oğlu ölen babaya hapis cezası

Ankara’da 10 Ekim katliamında hayatını kaybedenlerden Güney Doğan’ın babası Mustafa Doğan’a, olayla ilgili duruşma sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten 10 ay hapis cezası verildi.

Fotoğraf: Evrensel

Doğan duruşmada şunları söylemişti: “Bu ülkenin adaletine güvenmiyoruz, katil devlet hesap verecek, 10 Ekim’de canlarımızı katleden, bilinsin ki siyasi iktidardır. Bilinmeli ki AKP iktidarıdır. Faşist Tayyip Erdoğan’dır. Benim çocuğumun geleceğini katleden Tayyip Erdoğan’dır.”

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Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, davanın ilk duruşması Ankara Batı Adliyesi 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi görüldü. 

Soruşturma aşamasında 11 Eylül 2018 tarihinde verdiği beyan okunması ardından baba Doğan şunları söyledi: “Orada öyle bir söz söyleyip, söylemediğimi hatırlamıyorum. Ben olayda oğlunu kaybetmiş üzüntülü bir baba olarak duruşma çıkışındaki haleti ruhiyemin dikkate alınmasını talep ediyorum. Suçsuzum, beraatımı istiyorum.”

Mahkeme, ‘hakaret suçunun sabit’ olduğunu belirterek bir yıl hapis cezasına, ‘sanığın kişiliği, suçun işleniş şekli, ısrarı, sebebi ve kullanılan sözlerin ağırlığı, kastın yoğunluğu nazara alınarak’ da cezanın altıda bir oranında indirilerek 10 ay hapis cezasına hükmetti.

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Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

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