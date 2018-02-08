‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: ‘Fırat Kalkanı mektubu’ yazan hükümlülere hapis istemi

Bolu’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mektup yazan üç hükümlüye dörder yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bolu F Tipi Cezaevi’nde ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan hükümlü Suriye uyruklu İzzet Müslim El Cumo, Ömer Saraç ve Mehmet Bedri Kocakaya, 2016’da Erdoğan’a Fırat Kalkanı Harekatı’yla ilgili mektup yazdı.

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Cumhurbaşkanlığı yetkilileri, mektupta hakaret olduğunu düşünerek şikayetçi oldu. Üç hükümlü hakkında Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Erdoğan’a hakaret’ suçundan dörder yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hükümlüler bugün ilk duruşmaya çıktı. Sanıkların Kürtçe tercüman talebi, ücretini ödemeleri karşılığında kabul edildi.

El Cumo, hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini belirterek yazdıkları mektupla amaçlarının cumhurbaşkanına hakaret olmadığını söyledi. Saraç da İzzet Müslim El Cumo’nun savunmasını tekrarladığı ifade etti.

Kocakaya ise “Cumhurbaşkanlığı’nın savaş bölgesinde yaşayan halklara sahip çıkması için böyle bir mektup yazdık. Hakaret etmedik” dedi.

Duruşma, avukatların savunmalarını tamamlamaları için ertelendi.