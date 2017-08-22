Amedsporlu futbolcu Deniz Naki, kendi adına açılmış bir Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret edildiği iddiasıyla gözaltına alındı. Naki, hesabın kendisine ait olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

Erdoğan’ın avukatları şikayetçi oldu

DHA’nın haberine göre Erdoğan’ın avukatları, Twitter’da Naki’nin ismiyle açılan bir hesaptan ‘cumhurbaşkanına hakaret’ içerikli paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

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Amedsporlu futbolcu, suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan savcılığın talimatıyla bugün gözaltına alındı.

Söz konusu hesabın adına açılmış bir fan sayfası olduğunu söyleyen Naki, ifadesinin ardından serbest kaldı.