‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Eski istihbaratçı Sabri Uzun’a 11 ay 20 gün hapis

Eski istihbaratçı Sabri Uzun, sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Uzun, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire başkanlığı yapmıştı.

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Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davaya, Uzun ve tarafların avukatları katıldı.

Suçlamayı kabul etmeyen Uzun, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, “Paylaşımda bulunmam anayasal hakkımdır, beraatimi talep ediyorum” dedi.

Avukatı Ümit Kara, müvekkilinin hakaret maksadı taşımadığını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nu tebrik maksadıyla paylaşımda bulunduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın ise Uzun’dan şikayetçi olduklarını belirterek, “Paylaşımın yapıldığı tarihte müvekkilim cumhurbaşkanıdır. Ayrıca paylaşımın maksadı müvekkilimi küçük düşürmektir. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Beyanların ardından söz verilen savcı, mütalaasında Uzun’un cezalandırılmasını talep etti.

Uzun’un avukatının mütalaaya karşı savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası vererek cezayı erteledi.

Ankara başsavcılığı, Uzun hakkında 2019’da sosyal medya hesabındaki paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatmıştı.