‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Eski DBP eş genel başkanı Tuncel’e 11 ay 20 gün hapis

Demokratik Bölgeler Partisi’nin tutuklu eski eş genel başkanı Sebahat Tuncel’e ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten bir yıl hapis cezası verildi. Mahkeme Tuncel’in duruşmalardaki olumlu tutum ve davranışları nedeniyle cezanın 11 ay 20 güne indirilmesine karar verdi.

Fotoğraf: DHA

Tuncel, 28 Ekim 2016 tarihinde yerlerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Gülten Kışanak ile Fırat Anlı’nın tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenen eylemde yaptığı konuşmadan yargılanıyordu.

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Eski vekil konuşmasında “Recep Tayyip Erdoğan kadın ve Kürt düşmanıdır” ifadesini kullanmıştı.

Tuncel’in duruşması bugün Diyarbakır 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

‘İfade özgürlüğü kapsamında’

Duruşmada savunma yapan Tuncel’in avukatı Şivan Cemil Özen şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında değerlendirilen şahsına ve yaptığı göreve yönelik alenen hakaret içermesi gerekmektedir, bu suç tipi açısından ben uluslararası mevzuatlara birçok defa mahkeme kararlarını inceledik. Müvekkil ‘Recep Tayyip Erdoğan kadın ve Kürt düşmanıdır’ şeklinde iki cümle sarf etmiştir. Tabii ki bir tüm konuşmanın içerisinde bu iki cümleyi cımbızlayarak anlamından uzaklaşması anlamına gelecektir. Zira bu hususu ile ilgili AİHM’in Caltees İspanya kararında konuşmanın bir bütün olarak ele alınması gerektiğini, konuşmanın içeriğindeki cümlenin öncesi ve sonrasına ilişkin bir tanımlama, bir tespit yapılması halinde bu hususun cümlenin içerisinden birkaç cümle çıkartılmak suretiyle hakaret suçu oluşturamayacağı, ifadenin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği öngörülmüştür. İfadelerin müvekkilimizin kullandığı ifadeler, konuşmanın müvekkilin siyasetçi olduğu bir tespit ve olgulara dayandığı, bu olguların bir tespit olması sebebiyle ifade özgürlüğü kapsamındadır. Müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ederim.”

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Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tuncel’in ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçunun sabit olduğunu belirterek, alt sınırdan ceza tayini ile bir yıl hapis cezasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, Tuncel’in eylemini alenen işlediği gerekçesiyle cezanın bir yıl iki aya çıkarılmasına, duruşmalardaki olumlu tutum ve davranışları lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezasının 11 ay 20 gün indirilmesine hükmetti.