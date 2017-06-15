‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Erzurum’da Facebook paylaşımına tutuklama

Erzurum’da 35 yaşındaki F.K. adlı yurttaş Facebook hesabında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla tutuklandı. F.K. hakaret kastının olmadığını, aynı ifadeleri kardeşi için de kullandığını söyledi.

F.K. 18-20 Kasım ve 31 Ocak tarihlerinde Erdoğan ve çocukları hakkında küfür ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan alındı.

İşsiz olduğunu ve Isparta’da yaşadığı dönemde Dolunay Partisi’nin il başkanlığı olduğunu söyleyen F.K., paylaşımlarını devlet büyüklerinin aleyhine yönelik yapmadığını savundu.

O sıralarda cinsel istismarla ilgili bir yasa teklifinin Meclis gündeminde olduğunu belirten F.K. şunları söyledi: “Çıkarılan bir yasaya ilişkin tepkimi ortaya koymak için paylaşım yaptım. Zaten söz konusu paylaşımlar da bana ait değildir. Başkalarının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları kopyalayıp kendi hesabım üzerinde ben paylaştım. Yanlış anlaşıldığım için pişmanım. Hakaret kastım yoktur. Oradaki sözü ben kardeşime bile söylerim.”

Mahkeme F.K.’nın tutuklanmasına hükmetti.