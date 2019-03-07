‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Erdoğan’dan Akşener’e suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla suç duyurusuyla bulundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Akşener, dün Denizli’deki mitinginde “Evine ekmek götürmekten başka derdi olmayan ‘teröristler’, iyi misiniz?” demişti.

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Mardin’de konuşan Erdoğan, Akşener’i eleştirerek şunları söyledi: “HDP’ye oy veren Kürtlere ‘terörist’ dediğimi söylüyorlar. Dün Denizli’de Meral hanım da utanmadan sıkılmadan bu yalanı söylüyor. Avukatlarıma talimat verdim.”

Erdoğan, alanda bulunan dev ekranda yayınlanan görüntülerdeki HDP yöneticilerini göstererek “İşte terörist bunlar, ben bunlara diyorum” diye konuştu.

Erdoğan, yalancılıkla suçladığı Akşener için “Utan utan. Sen ne terbiyeden muafsın ya” ifadelerini kullandı.

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AA’nın haberine göre cumhurbaşkanının avukatları Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu.