‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: DİSK liderine açılan dava düştü

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko ve Zaman Gazetesi’nin eski yazı işleri müdürü Harun Reşit Çümen hakkında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava düştü.

Bakırköy 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya katılan Beko, savunmasında “Söz konusu beyanlarım hakaret etme kasıt ve iradesi ile sarf edilmemiş olduğundan unsurları itibariyle oluşmayan suçtan beraatimi istiyorum” diye konuştu.

Beko’nun avukatları Arzu Becerik ve Necdet Okcan ise Suruç’ta 20 Temmuz 2015 tarihinde 33 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada Beko’nun okuduğu metnin siyasi eleştiri mahiyetinde olduğunu ve hakaret içermediğini belirterek, “Siyasetçilerin kendilerine yönelik sert eleştirilere tahammül etmeleri beklenir. Cumhurbaşkanının özel yasalar ile korunmasına gerek yoktur. Bu şekilde davaların açılıp bilahare mahkemelerce berat kararı verilmesi AİHS 6’ncı maddeye aykırılık teşkil etmektedir. Bu doğrultuda lekelenmeme hakkının korunması açısında bu tür davaların açılmasında Cumhuriyet Savcılarının çok daha titiz hareket etmeleri gerekir. Bu gerekçelerle unsurları oluşmayan suçtan müvekkilin beraatını talep ediyoruz” dedi.

Beko ve açıklamasını haberleştiren Çümen hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Mahkeme, Beko ve Çümen hakkında açılan kam davasının Ceza Muhakemesi Kanunun 223/8 maddesi gereğince düşürülmesine karar verdi.